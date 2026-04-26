Kretschmer warnt vor AfD und nennt Wahlprogramm in Sachsen-Anhalt "verrückt"

Dresden/Magdeburg - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (50, CDU) hat die AfD scharf kritisiert und vor einer möglichen Regierungsübernahme der Partei in Sachsen-Anhalt gewarnt.

Michael Kretschmer (50, CDU) sieht die AfD auf einem "rückwärtsgewandten" Kurs und warnt vor den Folgen möglicher Regierungsverantwortung. © Jens Kalaene/dpa

"Wenn man das Wahlprogramm von Sachsen-Anhalt liest, muss man sagen: Was für eine rückwärtsgewandte Politik in der Bildung, der Wissenschaft oder der Europapolitik. Abschaffung der Schulpflicht, verrückt!", sagte der CDU-Politiker der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung".

Auch in anderen Politikfeldern sieht Kretschmer die AfD auf einem aus seiner Sicht problematischen Kurs. So kritisierte er Angriffe der Partei auf die Kirchen: "Man geriert sich als Verteidiger des christlichen Abendlandes – und will den Kirchen die Gelder wegnehmen."

Vor dem Hintergrund hoher Umfragewerte der AfD – teils nahe 40 Prozent in Sachsen-Anhalt – warnte der CDU-Politiker vor den möglichen Folgen eines Regierungswechsels.

"Die Frage, wer regiert, entscheidet sehr viel", sagte er. Deshalb arbeite die CDU dort gemeinsam mit Landeschef Sven Schulze (46) daran, "dass es nicht zu einer AfD-Regierung kommt".