MP Kretschmer erfüllt sich "Kindheitstraum": So lautet Urteil von Fachkraft am Eisstand

Dresden - Bestes Wetter für ein leckeres Eis! Am Samstag hat auch MP Michael Kretschmer (50, CDU ) nach einer Abkühlung gesucht. Beim Gang durch die Fachmesse "Sachsenback" in Dresden erfüllte sich der Landeschef einen "kleinen Kindheitstraum".

MP Michael Kretschmer (50, CDU) schaute am Samstag während der Fachmesse "Sachsenback" bei einem Eisstand vorbei und machte sich sogleich selbst ans Werk. © Screenshots/Instagram/michaelkretschmer (2)

Mit einem Hörnchen in der Hand durfte der Politiker selbst sein Können an den Hebeln einer Eismaschine beweisen, wie ein Video in den sozialen Netzwerken zeigt.

Etwas gekleckert, besaß das Ergebnis noch leichtes Verbesserungspotenzial, was auch die Fachkraft des Stands anmerken musste. Ihr Urteil lautete "fast perfekt".

Noch bis Montag präsentieren mehr als 200 Aussteller aus dem Bäckerei- und Konditoreihandwerk ihre Produkte in den Messehallen. Zum Auftakt diskutierte Kretschmer mit Vertretern der Branche über die Zukunft.

Die Zahl der Handwerksbetriebe im Bäckereigewerbe sinkt nach Angaben der Handwerkskammern seit Jahren. Zwischen 2014 und 2024 verringerte sich ihre Anzahl demnach um 270.

Laut Wirtschaftsminister Dirk Panter (52, SPD) sind 40 Prozent der eingetragenen Betriebsinhaber über 55 Jahre alt, rund 19.000 Betriebe müssten in den kommenden zehn Jahren übergeben werden.