Sachsen-MP Kretschmer mäkelt an Regierungsbeschlüssen: "Es muss noch viel mehr gehen"

Dresden/Berlin - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (51, CDU) hält die Beschlüsse der schwarz-roten Koalition in Berlin für unzureichend, um Deutschlands wirtschaftliche Schwäche zu überwinden.

Michael Kretschmer (51, CDU, M.) kritisiert die Beschlüsse der schwarz-roten Koalition. © Michael Kappeler/dpa

"Das sind nur erste Schritte in die richtige Richtung", sagte Kretschmer der "Welt". "Um eine wirkliche Verbesserung der ökonomischen Situation und einen Stimmungswechsel zu erzeugen, sind wir noch sehr weit weg von einem Maßnahmenpaket, das uns wirklich einen Aufschwung bringt", betonte der CDU-Politiker.

Am Freitag hatte die schwarz-rote Koalition das Spargesetz für die gesetzlichen Krankenkassen und des Gebäudemodernisierungsgesetzes mit neuen Regeln für das Heizen durch Bundestag und Bundesrat gebracht.

Die Koalition plant zudem die Empfehlungen der Rentenkommission komplett umzusetzen. Im Koalitionsausschuss haben sich Union und SPD ferner auf ein Reformpaket mit steuerlichen Entlastungen für kleine und mittlere Einkommen ab 2027 sowie zu Arbeit und Entbürokratisierung verständigt.

"Die Mitte liefert, sie arbeitet und sie erfüllt vor allem den Auftrag aus unserem Grundgesetz", hatte Kanzler Friedrich Merz (70, CDU) am Donnerstag im Bundestag betont.