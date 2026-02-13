Zehn neue Schmuckstücke: Michelle Obama überrascht mit Piercing-Look

USA - Die ehemalige US-First-Lady Michelle Obama (62) überraschte mit einer ungewöhnlichen Beichte: Sie ließ sich gleich zehn Ohrpiercings auf einmal stechen!

Michelle Obama (62) trägt nun zehn neue Piercings an den Ohren. © Arturo Holmes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

In der aktuellen Folge ihres Podcasts "IMO" sprach die 62-Jährige mit ihrem Bruder über diese ungewöhnliche Entscheidung.

"Ich habe immer darüber nachgedacht, mir noch ein paar zusätzliche Piercings im Ohr stechen zu lassen, bin aber nie dazu gekommen", erklärte Obama.

Sie erzählte weiter, dass sie bereits vor der Geburt ihrer beiden Töchter ein zweites Ohrloch hatte - und eigentlich damit weitermachen wollte, doch dann wurde sie "einfach faul und hörte auf, Ohrringe zu tragen."

Ursprünglich wollte sie bei ihrem jüngsten Termin "nur ein Paar" stechen lassen, doch während sie dort saß, sagte sie zum Piercer: "Oh, mach noch eins da und eins dort. Oh ja, lass uns noch eins dort versuchen. Also habe ich mir in einer Sitzung zehn Piercings stechen lassen."

Die Ex-First-Lady schwärmte zudem davon, dass es heute viel mehr schönen Ohrschmuck gibt als noch vor 30 Jahren.