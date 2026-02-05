Wahlkampf im Ländle: Das hat Ex-Kanzler Scholz vor
Von Aleksandra Bakmaz
Gaggenau - Der frühere Bundeskanzler Olaf Scholz (67) unterstützt in der kommenden Woche die SPD im Landtagswahlkampf in Baden-Württemberg.
Auf der Agenda des prominenten SPD-Politikers stehen am Mittwoch zwei Termine mit dem Spitzenkandidaten Andreas Stoch. Zuvor hatten die "Badischen Neuesten Nachrichten" darüber berichtet.
Scholz nimmt zunächst an einem Wirtschaftsdialog im Unimog-Museum in Gaggenau (Landkreis Rastatt) teil, wie die SPD in Stuttgart mitteilte.
Danach ist eine öffentliche Townhall im Bürgerzentrum von Bruchsal (Landkreis Karlsruhe) geplant, bei der Fragen gestellt werden können. Ein neuer Landtag wird in Baden-Württemberg am 8. März gewählt.
Scholz hatte das Amt des Bundeskanzlers von 2021 bis 2025 inne. Der 67-Jährige war zuvor Erster Bürgermeister von Hamburg, er hat langjährige Erfahrung in der Bundespolitik. Aktuell sitzt er als Abgeordneter für den Wahlkreis Potsdam im Bundestag.
