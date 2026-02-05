Wahlkampf im Ländle: Das hat Ex-Kanzler Scholz vor

Gaggenau - Der frühere Bundeskanzler Olaf Scholz (67) unterstützt in der kommenden Woche die SPD im Landtagswahlkampf in Baden-Württemberg .

Der ehemalige Bundeskanzler Olaf Scholz (67) unterstützt die SPD im Landtagswahlkampf in Baden-Württemberg. © Bernd Weißbrod/dpa

Auf der Agenda des prominenten SPD-Politikers stehen am Mittwoch zwei Termine mit dem Spitzenkandidaten Andreas Stoch. Zuvor hatten die "Badischen Neuesten Nachrichten" darüber berichtet.

Scholz nimmt zunächst an einem Wirtschaftsdialog im Unimog-Museum in Gaggenau (Landkreis Rastatt) teil, wie die SPD in Stuttgart mitteilte.

Danach ist eine öffentliche Townhall im Bürgerzentrum von Bruchsal (Landkreis Karlsruhe) geplant, bei der Fragen gestellt werden können. Ein neuer Landtag wird in Baden-Württemberg am 8. März gewählt.