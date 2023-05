Ärztestreik im Südwesten: So viele Kliniken sind heute betroffen!

Stuttgart - Vielerorts in Baden-Württemberg dürfte es in den Krankenhäusern am Dienstag längere Wartezeiten geben. Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund hat ihre Mitglieder zu Warnstreiks aufgerufen.

Patienten im Südwesten müssen sich auf Einschränkungen in Kliniken einstellen. © Christian Charisius/dpa

In Baden-Württemberg gibt es rund 80 kommunale Krankenhäuser. Einem Sprecher zufolge sind rund 9500 Ärztinnen und Ärzte vom Aufruf betroffen.

Die zentrale Kundgebung der Gewerkschaft findet in Frankfurt am Main statt (13 Uhr). An einigen Standorten in Baden-Württemberg soll es auch lokale Kundgebungen geben.

Die Notfallversorgung in den bestreikten Krankenhäusern ist laut Marburger Bund gesichert.

Man habe mit den Kliniken entsprechende Vereinbarungen abschlossen oder diese angeboten. Es soll demnach zumindest Besetzungen wie an den Wochenenden geben.

Der Marburger Bund fordert von den Arbeitgebern eine Erhöhung der Gehälter um 2,5 Prozent.