Autofahrerin fährt Rollstuhlfahrerin um und flüchtet: Schwer verletzt

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, fuhr eine 77-jährige Autofahrerin nach einem Kreisverkehr in der Stadionstraße eine 56-jährige Elektro-Rollstuhlfahrerin auf einem Zebrastreifen in der Königstraße an.

Die Rollstuhlfahrerin stürzte und zog sich schwere Verletzungen am Becken und am Kopf zu. Der Rettungsdienst fuhr die Schwerverletzte in ein Krankenhaus.



Die Autofahrerin kümmerte sich nicht um die Verletzte, sondern fuhr weiter zum Friedhof, wo sie von einem Zeugen angetroffen wurde, der die Polizei informierte.

Die 77-Jährige musste ihren Führerschein bei der Polizei abgeben.