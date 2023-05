Der Sommer naht: Freibäder stehen in den Startlöchern

Auf einen Sprung ins kühle Nass mussten viele Freibad-Fans lange warten. © Philipp von Ditfurth/dpa

Allerdings dürfte ein Besuch eher etwas für richtige Liebhaberinnen und Liebhaber sein.

Denn es steht ein wechselhaftes Wochenende bevor, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Los geht die Saison beispielsweise an diesem Samstag im Strandbad in Freiburg. Ebenfalls an diesem Wochenende öffnen das Freibad über der Elz in Emmendingen, das Göppinger Freibad und das Freibad in Blaubeuren (jeweils am Samstag). Eine Woche später startet dann auch das Freiburger Freibad St. Georgen in die Saison.

Wer schon davor draußen baden wollte, konnte das seit fast einem Monat im Heidelberger Thermalbad tun.

Ab Sonntag bekommen die Menschen in Heidelberg mit dem Tiergartenbad noch eine weitere Möglichkeit zum Schwimmen unter freiem Himmel hinzu.