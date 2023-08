Dorf Killer wehrt sich massiv gegen mehr Geflüchtete: "hätte Angst aus Bus auszusteigen"

Die Wut aber auch die Sorgen vieler Bürger sind in einem Video dokumentiert, das auf der Plattform YouTube hochgeladen wurde. Dessen Echtheit bestätigt Pauli. Der Urheber sei unbekannt. "So etwas habe ich noch nicht erlebt. Niemand darf ausgebuht, beleidigt, angeschrien oder bedroht werden."

Auf einer Infoversammlung vor ein paar Tagen waren in der brechend vollen Bürgerhalle viele Dorfbewohner außer sich vor Wut und Ärger. Laut Landrat Günther-Martin Pauli (58, CDU) war der Saal am Überkochen. "Die Atmosphäre war vergiftet." Er selbst sei ausgebuht worden, kaum zu Wort gekommen.

15 Geflüchtete sind bereits seit einiger Zeit in der sogenannten Anschlussunterbringung in Killer, durch das die Bundesstraße 32 führt. Von Ortsschild zu Ortsschild sind es gerade mal 600 Meter. Entlang der Straße steht der frühere Gasthof Lamm.

An der turbulenten Bürgerversammlung teilgenommen haben auch Monika und Haiko Scherer (beide 62). Sie wohnen seit rund 20 Jahren direkt gegenüber dem Gasthof. Monika schildert ihre Bedenken: "Ich habe Angst, dass wir überfordert werden. Die Killemer wollen nicht mehr. Ganz in der Nähe ist ein Fußballspielplatz, da sind oft Kinder. Ich hätte Angst aus dem Bus auszusteigen." Dieser hält neben dem Gasthof Lamm.

In einer leerstehenden Gaststätte wäre genug Platz zur Verfügung. Doch die Killemer Einwohner haben Angst. © Silas Stein/dpa

Laut Pauli gab es mit den bisherigen, wenigen Flüchtlingen in Killer keine gravierenden Vorkommnisse. "Kein Landrat kann eine Vollkaskoversprechung abgeben, dass nichts passiert." Die meisten Geflüchteten seien hoch motiviert. "Viele Menschen wollen sich engagieren, wollen arbeiten, Steuern zahlen, Teil der Gesellschaft werden. Aber man muss sich um die Menschen kümmern."



Hunderte hielten sich an die Regeln. "Und dann gibt es ein paar Handvoll, die Dummheiten machen." Er merke, dass seit dem vergangenen Winter die Stimmung kippe.

In einem anonymen Flyer kurz vor der Infoveranstaltung sei vom "Gegenhalten der Killemer Bürger" die Rede, erzählt Pauli. "Wir wollen sicher in unserem Dorf leben und uns noch auf die Straße trauen können! Wir wollen Sicherheit für unsere Kinder! Wir wollen unsere Immobilienpreise nicht fallen sehen, weil keiner mehr nach Killer möchte!", tippte jemand auf ein DIN-A-4-Blatt und verteilte es im Dorf.

Noch immer steckt Pauli die Versammlung in den Knochen: "Da war ich wirklich entsetzt. Solche Szenen kenne ich nur aus den neuen Bundesländern. Ich bin hier im Zollernalbkreis groß geworden. Ich hätte vor Kurzem noch gesagt: So was passiert bei uns nicht." Eine Entscheidung für oder gegen Killer sei noch nicht gefallen. Man suche auch an anderen Standorten.

Bei der Landtagswahl 2021 erreichte die rechtspopulistische AfD in Burladingen 18,4 Prozent. Bei der Kommunalwahl 2019 erzielte die AfD in Burladingen mit 14,3 Prozent nach Pforzheim ihr zweitbestes Ergebnis im Land.