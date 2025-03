Freizeitparks starten in die neue Saison: Darauf können sich Besucher freuen

Rust - Mit dem Frühling starten in Baden-Württemberg die großen Freizeitparks in die Saison. Der Europa-Park im südbadischen Rust wird schon am Samstag und damit eine Woche vor dem offiziellen Start mit einem eintägigen Pre-Opening die Saison eingeläutet. Auch andere Parks stehen schon in den Startlöchern. Nach der Winterpause werben sie mit neuen Attraktionen.

Die Preise in der neuen Saison steigen um rund fünf Prozent. Laut Internetseite kostet ein Standardticket nun mindestens 64,50 Euro, insbesondere in den Sommerwochen sind 73 Euro fällig.

Die Saison startet offiziell am 22. März. Im luxemburgischen Themenbereich gibt es ein neues interaktives Fahrgeschäft. In der Attraktion "Grand Prix EDventure" können Besucher die Maskottchen Ed und Edda auf einer Reise durch Europa begleiten. Die Attraktion wird beim Pre-Opening aber noch nicht zur Verfügung stehen. Es werde noch gebaut, teilte der Park mit.

Der Erlebnispark Tripsdrill in Cleebronn bei Stuttgart öffnet wie der Europa-Park am 22. März - zunächst an zwei Wochenenden und ab dem 5. April dann täglich. In den Park kamen nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr mehr als 800.000 Besucher.



Am Preis für das Standardticket hat sich im Vergleich zum Vorjahr nichts geändert: Es wird online für 39,50 Euro angeboten, an der Kasse zahlt man etwas mehr. In den Ferien, der Hauptsaison und an Wochenende ist der Eintrittspreis in der Regel auch etwas teurer. Dafür gibt es unter anderem Zugang zu einem Wildpark, sechs Achterbahnen und anderen Attraktionen.

Erst im vergangenen Jahr wurde mit der "Wilde Gautsche" eine neue Attraktion eröffnet, die bis zu 16 Gäste auf eine Höhe von zwölf Metern schaukelt. In diesem Jahr soll laut Park der Wartebereich dazu fertig werden, bei dem die Besucher durch ein altes Stellwerk laufen und noch eine kleine Show bekommen.

Das Fahrgeschäft wurde nach dem Vorbild eines Verladekrans aus dem 19. Jahrhundert gestaltet.