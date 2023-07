29.07.2023 16:59 Gebäude von Baufirma in Walddorfhäslach lichterloh in Flammen

Walddorfhäslach - In der Halle einer Baufirma in Walddorfhäslach (Kreis Reutlingen) ist am heutigen Samstagnachmittag gegen 14.15 Uhr ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr im baden-württembergischen Walddorfhäslach muss einen Großbrand unter Kontrolle bringen. © Andreas Rosar Fotoagentur Stuttgart Nach ersten Angaben der Polizei lagerten in der Halle in der Bertha-Benz-Straße unter anderem Arbeitsmaterialien. Sie geht von einem höheren Schaden aus. Als die Einsatzkräfte eintrafen, brannte das Firmengebäude lichterloh, dicke Rauchschwaden drangen aus dem Gebäude, wie es hieß. Weitere Informationen gab es zunächst nicht. Die Ursache für den Brand war noch unklar.

Titelfoto: Andreas Rosar Fotoagentur Stuttgart