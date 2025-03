Im Ländle wird weiter gefeiert: Traditionsfest lockt Tausende auf die Straßen

Weil am Rhein/Sulzburg - Närrische Nachzügler in Südbaden: Tausende Hästräger sind bei sonnigem Frühlingswetter durch die Straßen gezogen.

Auch wenn Aschermittwoch schon vorbei ist, wird in einigen Orten Südbadens, wie hier in Weil am Rhein, noch gefeiert. © Philipp von Ditfurth/dpa

Traditionell feiern die dortigen Zünfte am Wochenende nach Aschermittwoch die sogenannte Bauernfastnacht - etwa mit Umzügen und anderen närrischen Veranstaltungen.

In Kommunen wie Weil am Rhein (Landkreis Lörrach) und Sulzburg (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) ist die "Buurefasnet" (auch: "Burefastnet") ein fester Termin im Narrenfahrplan.

Das Narrentreiben im südlichen Baden-Württemberg gilt als letztes Aufbäumen der schwäbisch-alemannischen Fastnacht vor der Fastenzeit. Die Narren entlang der deutsch-schweizerischen Grenze feiern erst nach dem Aschermittwoch, weil sie sich an einem älteren Kalender orientieren und somit in der fünften Jahreszeit vergleichsweise spät an der Reihe sind.