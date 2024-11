Kontrollen ohne Anlass: So sollen Weihnachtsmärkte im Ländle sicher bleiben!

Stuttgart - Auf einigen Weihnachtsmärkten in Baden-Württemberg müssen sich die Besucherinnen und Besucher in diesem Jahr auf kritische Blicke in ihre Taschen oder Rucksäcke einstellen.

Auf vielen Weihnachtsmärkten im Ländle wird ein hohes Polizeiaufgebot erwartet. (Symbolbild) © Andreas Arnold/dpa

So wollen Städte und Polizei sichergehen, dass die Besucher keine Messer oder andere Waffen mit auf die Märkte nehmen. Um dieses Verbot durchzusetzen, darf die Polizei die Menschen anlasslos kontrollieren.

Auch das Thema Kiffen beschäftigt die Sicherheitsdienste. Da das Rauchen von Cannabis in der Anwesenheit von Kindern und Jugendlichen verboten ist, darf auf Weihnachtsmärkten nicht gekifft werden.

In Stuttgart sei man darauf vorbereitet, dass Weihnachtsmärkte ein mögliches Ziel von terroristischen Anschlägen sein könnten. "Hinweise auf eine konkrete Gefährdung in Stuttgart gibt es aber bislang nicht", sagte eine Sprecherin der Polizei. Einsatzkräfte seien an den Zugängen, aber auch auf dem Weihnachtsmarkt selbst unterwegs.

Das Gelände werde mit Pollern abgesichert. Neu sei in diesem Jahr die mobile Wache am Eingang des Schillerplatzes, die an den Wochenenden für mehr Sicherheit sorgen solle.

Beim Mittelalter- und Weihnachtsmarkt in Esslingen kündigte die Stadt stichprobenartige Kontrollen der Besucher an. Zudem sei das Sicherheitspersonal in diesem Jahr mehr als verdoppelt worden. Angaben über die genaue Anzahl der Einsatzkräfte machte die Stadt nicht.

In Freiburg werde für die Sicherheit ebenfalls personell aufgestockt, teilte eine Sprecherin der Stadt mit. Kontrollen auf dem Weihnachtsmarkt seien möglich.