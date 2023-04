Mädchen (†7) in Ulm erstochen: Es war ihr Stiefvater!

Ulm - Ein 40 Jahre alter Mann soll am Montagnachmittag ein siebenjähriges Mädchen umgebracht haben. Nach der Schreckenstat rief er selbst die Polizei .

Der Verdächtige wurde festgenommen. Laut Polizei werde er am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt.

Wie die Beamten am Montag mitteilten, soll es sich um "eine Tat innerhalb einer Familie" handeln. Zu den Hintergründen der Tat äußerten sich die Ermittler nicht.

Es soll es sich um den Stiefvater des getöteten Mädchens handeln, bestätigte ein Sprecher der Polizei am Dienstag einen Bericht von Focus .

Erst am Ostersonntag war es zu einem ähnlichen Vorfall in Baden-Württemberg gekommen. Zwei sieben- und neun Jahre alte Kinder sind tot in einer Hockenheimer Wohnung aufgefunden worden. Bei der Täterin soll es sich um die eigene Mutter (43) handeln.