Mann (35) bedroht 17-Jährigen mit Pistole: Geiselnahme im Keller?

Balingen - Ein Mann soll in Balingen (Zollneralbkreis) einen Jugendlichen in einem Keller festgehalten, gewürgt und mit einer Pistole bedroht haben.

Die Ermittlungen der Polizei laufen. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Der 35-Jährige wollte, dass sein 17-jähriges Opfer einen nicht näher konkretisierten Auftrag für ihn erfüllt, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Das Opfer sagte demnach unter der Todesdrohung zu, den Auftrag zu erfüllen.

Spezialkräfte nahmen den Mann fest, nachdem der Jugendliche nach seiner Freilassung zur Polizei gegangen war.

Der Mann und sein Opfer kannten sich laut Polizei flüchtig. Der Tatverdächtige soll den 17-Jährigen am Sonntag unter einem Vorwand zur Wohnung eines Bekannten des Tatverdächtigen gelockt haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Der Mann war zu der Zeit wohnungslos und kam bei dem Bekannten unter. In einem Keller desselben Hauses kam es demnach auch zu der Tat. Der 35-Jährige kam am Donnerstag in Untersuchungshaft. Ermittlungen zu den Hintergründen dauerten noch an.

In der Wohnung seines Bekannten beschlagnahmte die Polizei einen Schreckschussrevolver und eine geringe Menge Drogen. Gegen den 38-Jährigen wurde ein separates Verfahren eingeleitet.