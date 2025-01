Nach Achterbahn-Panne im Europa-Park: Wie geht es weiter?

Die Achterbahn "Blue Fire" ist seit 2009 im Europa-Park in Betrieb. © Philipp von Ditfurth/dpa

Der Europa-Park investiert in die Sicherheit von Achterbahnen und anderen Fahrgeschäften. Laut eines Verantwortlichen lassen sich solche Vorfälle jedoch nicht komplett verhindern.

Mit Blick auf einen Zug der Achterbahn "Blue Fire", der im September steckengeblieben war, sagte Sicherheitschef Can de Haan: "Die Energie hat zwar ausgereicht. Es gab jedoch andere Faktoren wie Wind und das Gewicht des Zuges, die diesen exakt auf dem Scheitelpunkt zum Stehen gebracht haben."

Bei dem Vorfall hatten Fahrgäste etwa 40 Minuten in der Achterbahn ausgeharrt. Die Bahn wurde noch am selben Tag wieder in Betrieb genommen. Der Europa-Park im Ortenaukreis ist Deutschlands größter Freizeitpark.