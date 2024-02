Narren feiern Rosenmontag: Hier kommen Fastnachtsfans auf ihre Kosten!

Rottweil/Schramberg - Bunte Umzüge und feuchtfröhliche Partys: Die schwäbisch-alemannische Fastnacht steuert am Rosenmontag auf ihren Höhepunkt zu.

Wie in jedem Jahr springt ein Federahannes, eine Rottweiler Narrenfigur, durch die Straßen von Rottweil. © Silas Stein/dpa

Tausende Fastnachst-Fans werden am Montag (8 Uhr) in Rottweil zum Narrensprung erwartet. Etwa 4000 Hästräger hüpfen und tanzen traditionell durch die älteste Stadt Baden-Württembergs. Berühmt sind die dortigen Narren für ihre wilden Sprünge.

Regelmäßig verfolgen etwa 15.000 Zuschauer nach Angaben der Stadt das Treiben - auch bei Regen. Meteorologen zufolge dürfte das Wetter aber halten.



Vormittags bleibe es überwiegend trocken, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Einzelne Schauer seien nicht ausgeschlossen. Es sei mit einem leichten bis mäßigem Westwind zu rechnen. Die Fastnachts-Umzüge dürfte dieser aber nicht stören, so der Experte.

Über ein bisschen Rückenwind könnten sich die Narren auf und in ihren Holzzubern in Schramberg (Kreis Rottweil) freuen: Bei der "Da-Bach-na-Fahrt" fahren sie am Mittag (13 Uhr) mit den bunt geschmückten Wasserfahrzeugen die Schiltach hinunter.