So viele Menschen im Südwesten leben mit ausländischem Pass

Menschen aus der Türkei bilden die größte ausländische Bevölkerungsgruppe im Südwesten. © Bildmontage: 123rf/dudlajzov, 123rf/hayatikayhan

Der Anteil der Ausländerinnen und Ausländer an der Gesamtbevölkerung lag somit bei 17,8 Prozent. Der Anteil von ausländischen Staatsangehörigen war damit so hoch wie noch nie seit Bestehen des Landes, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Stuttgart mitteilte.

Menschen aus der Türkei bildeten im Südwesten weiterhin die größte ausländische Bevölkerungsgruppe mit 255.660 Personen. Dann folgten mit deutlichem Abstand Staatsangehörige aus Italien (180.110) und aus Rumänien (178.240).

Bereits an vierter Stelle rangierten Personen mit einer ukrainischen Staatsangehörigkeit. Deren Zahl habe sich innerhalb eines Jahres auf 150.105 annähernd verneunfacht.

Im Südwesten ebenfalls relativ stark vertreten seien Menschen mit einer russischen Staatsangehörigkeit. Sie belegen in der Rangfolge der ausländischen Nationalitäten den 15. Platz.

Am höchsten ist der Ausländeranteil in Pforzheim mit 30 Prozent, gefolgt von den Stadtkreisen Heilbronn und Stuttgart (29,1 und 27 Prozent).