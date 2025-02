Schock-Fund: Familienvater findet Ehefrau und Söhne tot in Wohnhaus!

Villingen-Schwenningen - Ein Familienvater machte am Dienstagabend eine grausige Entdeckung in seinem Wohnhaus in Villingen-Schwenningen .

Die Einsatzkräfte rückten am Dienstagabend mit einem Großaufgebot an. © Kamera24 - News

Als der 45-Jährige gegen 18 Uhr nach Hause kam, fand er seine Frau (†45) sowie seine beiden 14- und 16-jährigen Söhne tot vor. Auch die herbeigeeilten Einsatzkräfte konnten nichts mehr für die Verstorbenen tun.

Laut Polizei wiesen alle drei Leichen Stichverletzungen auf. Ein Messer, das als mutmaßliche Tatwaffe infrage kommt, wurde sichergestellt.

Noch unklar sind die Hintergründe der Familientragödie. Erste Hinweise lassen jedoch vermuten, dass die Mutter erst ihre Söhne und dann sich selbst getötet haben könnte.

Der Einsatz in Villingen-Schwenningen dauerte bis in die tiefe Nacht an. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.