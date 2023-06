Waldverband warnt vor großen Feuern: "Kleinere Brände sind nur die Vorboten"

In Gaggenau kam es am Dienstag zu einem Flächenbrand. © Thomas Senger/Badische Neueste Nachrichten/dpa

Seit Wochen schon habe es in Baden-Württemberg nicht mehr anhaltend geregnet, auch in den kommenden Tagen sei mit Wasser von oben nicht zu rechnen. Regionale Unterschiede könnten nicht darüber hinwegtäuschen, dass dem Land wieder eine Phase akuten Niederschlagsmangels bevorstehe, warnte der Verbandsvorsitzende Dietmar Hellmann.



"Erste kleinere Brände sind nur die Vorboten", sagte er der Deutschen Presse-Agentur dpa. "Die Gefahr eines weiteren trocken heißen Sommers besteht und damit steigt das Waldbrandrisiko."

Hellmann erwartet unter anderem, dass sich die Ausmaße der Feuer vergrößern werden. Der Südwesten sei bislang von großflächigen Waldbränden verschont geblieben. "Das wird aber perspektivisch nicht so weitergehen. Mit dem Klimawandel steigt das Risiko für flächenhafte Waldbrände auch bei uns. Baden-Württemberg ist Waldbrand-Erwartungsland", sagt Hellmann.

Gefahren sieht er vor allem in Lagen entlang des Rheins bis zum Odenwald. "Dort sind die Böden oft sandig und können nur wenig Wasser halten. Deswegen sind die Wälder trockener." Weniger betroffen seien die Ostalb, das Allgäu, Oberschwaben und die Region am Bodensee.

Derzeit gilt in Mannheim und Rheinfelden die höchste Waldbrandwarnstufe des Deutschen Wetterdienstes, am Wochenende wird dies auch in Waghäusel erwartet. In den meisten anderen Regionen wird das Risiko als hoch eingestuft.