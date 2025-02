Wie viele Menschen dürfen eigentlich in Baden-Württemberg wählen?

Stuttgart - Auch in Baden-Württemberg sind am Sonntag die Wählerinnen und Wähler aufgerufen einen neuen Bundestag zu wählen.

Die Wahllokale sind am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Nach Schätzungen des Statistischen Landesamts sind rund 7,6 Millionen Baden-Württembergerinnen und Baden-Württemberger wahlberechtigt.

Sie können ihre Stimmen von 8 Uhr bis 18 Uhr in den Wahllokalen abgeben - oder wählten bereits vorab per Brief.

Auf den Wahlzetteln der 38 Wahlkreise im Südwesten stehen nach Angaben der Landeswahlleiterin insgesamt 526 Kandidatinnen und Kandidaten.

CDU, SPD, FDP, AfD und Linke haben demnach in allen Wahlkreisen Direktkandidaten aufgestellt. Die Grünen treten in 37 Wahlkreisen an, das Bündnis Sahra Wagenknecht dagegen nur mit einer Landesliste.