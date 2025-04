32-Jähriger nach Kneipenstreit in Wittenberge fast zu Tode geprügelt

Wittenberge - Nach einem Streit in einem Lokal in Wittenberge ( Landkreis Prignitz ) ist ein 32-Jähriger lebensbedrohlich verletzt worden.

Nach einer Schlägerei in Wittenberge (Landkreis Prignitz) ermittelt die Mordkommission. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Die Tat ereignete sich am frühen Sonntagmorgen, gegen 4 Uhr, in einer Bar an der Bahnstraße, wie die Brandenburger Polizei jetzt mitteilte.

Demnach war der 32-Jähriger mit einem Freund zu Gast in der Bar, als gegen 3.10 Uhr zwei bislang unbekannte Männer das Lokal betraten.

Zwischen dem 32-Jährigen und dem Duo kam es zunächst zu einem Streitgespräch, das im weiteren Verlauf in einer Schlägerei vor der Tür mündete.

Dabei wurde der Mann so übel zugerichtet, dass er mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus kam. Sein Begleiter wurde beim Versuch, den Streit zu schlichten, leicht verletzt.