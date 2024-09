Amok-Alarm in Potsdam! Gymnasium geräumt

Berlin - Großeinsatz für die Polizei in Potsdam! Das Einstein-Gymnasium in der Innenstadt musste geräumt werden.

Erst vor zehn Tagen hatten mehrere Schulen in Brandenburg an der Havel, aber auch in Potsdam Bombendrohungen erhalten. Zuvor waren bereits an mehreren Berliner Schulen Mails mit Drohungen eingegangen.

Erstmeldung: 15 Uhr, aktualisiert: 15.10 Uhr