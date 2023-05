Audi überschlägt sich auf B5: Eingeklemmter Fahrer (47) schwer verletzt von Feuerwehr befreit

Der Audi überschlug sich auf der B5 und stürzte in den Straßengraben. © Julian Stähle

Der Audi mit Hannoveraner Kennzeichen überschlug sich am Sonntagabend aus bislang ungeklärten Gründen nahe Wustermark und stürzte in einen Graben am Fahrbahnrand, wie die Polizei in der Nacht zum Montag mitteilte.

Einsatzkräfte mussten das Fahrzeug wieder umdrehen, um den Fahrer aus seinem Auto zu bergen.

Bei dem Unfall wurde der 47-jährige Fahrer schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Weitere Details zur Unfallursache sowie zum Sachschaden waren zunächst nicht bekannt.