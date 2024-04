Baumblütenfest in Werder: Los ging es mit hausgemachten Weinen im Grünen

Werder (Havel) - Das Baumblütenfest in Werder zieht jedes Jahr Tausende Besucher in die Stadt an der Havel.

Vom 27. April bis 5. Mai öffnen die Obsthöfe und Gärten ihre Türen. Das traditionelle große Volksfest vom 3. bis 5. Mai soll dann ein großes Angebot für Kinder und Erwachsene bieten. © Jens Kalaene/dpa

Im Mittelpunkt steht dabei der Genuss von Wein in lieblicher Landschaft. In diesem Jahr ist das eigentliche Volksfest deutlich verkürzt, doch es gibt auch weitere Programmpunkte.

Die "Blüte" - wie das Fest oft von Einheimischen genannt wird - begann am Samstag bei frühlingshaft warmem Wetter. Die Besucher kamen am Auftaktwochenende zu rund 20 Höfen und Gärten in der Innenstadt und auf die Plantagen rundum, um Obstweine im Grünen zu verköstigen. Ein Wermutstropfen: Viele Blüten sind bei Nachtfrösten im April erfroren.

Ein Rummel mit verschiedenen Fahrgeschäften zieht ab dem 1. Mai in die Stadt. Ab dem 3. Mai beginnt dann das klassische Volksfest mit großen Musik-Acts, Bühnen und einem großen Markt. Das gesamte Fest - es ist in diesem Jahr die 145. Ausgabe - endet am 5. Mai.

Die Stadt Werder hebt mit Blick auf das Fest mehrere Traditionen besonders hervor. Nach dem Baumblütenball stand am Sonntag ein Wettbewerb für Laufbegeisterte im Stadtwald an. Am kommenden Mittwoch, dem 1. Mai-Feiertag, steht das Hähne-Wettkrähen an.

Es gewinnt das Tier, das zwischen 10 und 11 Uhr am häufigsten kräht, wie die Stadt mitteilte. Am Samstag, 4. Mai, erreicht das Fest mit dem traditionellen Umzug durch die Innenstadt (ab 11 Uhr) seinen Höhepunkt - mit dabei stets die Baumblütenkönigin. Zum Ausklang ist erneut ein Feuerwerk geplant.