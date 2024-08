Bei Diebeszug in Baumarkt erwischt: Polizei sucht nach diesem Kletterer

Mit diesem Foto sucht die Polizei nach dem mutmaßlichen Dieb aus Velten. © Polizeidirektion Nord, Friso Gentsch/dpa (Bildmontage)

Laut den Beamten soll der bislang Unbekannte am 1. März gegen 13.30 Uhr bei "Hornbach" in der Parkallee Elektroartikel in einem mitgebrachten Rucksack eingesteckt haben.

Dann kletterte im Außenbereich des Baumarktes über einen Zaun und verschwand mit den Geräten, die er nicht bezahlt hatte.

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera erhofft sich die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung zu dem nun zur Fahndung ausgeschriebenen Mann.

Der entstandene Schaden beläuft sich den Beamten zufolge auf eine hohe dreistellige Summe.