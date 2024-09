16.09.2024 21:50 Bei Kontrolle an polnischer Grenze: Polizei macht diesen fetten Fang!

Von Mia Goldstein

Küstrin-Kietz - Bei einer Kontrolle am ehemaligen Grenzübergang in Küstrin-Kietz (Märkisch Oderland) hat die Bundespolizei einen großen Fang gemacht. Die Bundespolizei deckte einen illegalen Zigarettentransport am ehemaligen Grenzübergang in Küstrin-Kietz (Märkisch Oderland) auf. © Bundespolizeidirektion Berlin Wie die Polizei am heutigen Montag mitteilte, wurde bereits am vergangenen Freitag gegen 6.45 Uhr auf der B1 bei Müncheberg ein Auto aus Berlin angehalten. Der 40 Jahre alte Fahrer war in Richtung Hauptstadt unterwegs. Doch was die Einsatzkräfte im Kofferraum vorfanden, bekommen sie in dieser Größenordnung nicht täglich zu sehen. Brandenburg Er soll seinen Kinderwagen vollgepackt und dann abgehauen sein: Doch er kam wieder Insgesamt 143.100 Stück unversteuerter Zigaretten transportierte der 40-Jährige von A nach B. Die Kippen waren in Kartons verpackt, die in Müllsäcken steckten und sollten unter eine Decke versteckt während der Grenzkontrolle nicht zum Vorschein kommen. Der syrischen Staatsbürger muss sich nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen die Abgabenordnung verantworten. Das zuständige Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg ermittelt.

