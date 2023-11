Bluttat in Herzberg: 62-Jähriger tötet Ehefrau und dann sich selbst

Herzberg (Elster) - Grausamer Fund in Brandenburg : In einer Wohnung im Herzberg (Landkreis Elbe-Elster) ist die Polizei auf zwei leblose Personen gestoßen. Alles deutet auf ein Gewaltverbrechen hin.

In Herzberg (Landkreis Elbe-Elster) ermittelt die Polizei wegen eines mutmaßlichen Gewaltverbrechens. © Robert Michael/dpa

Am Dienstagvormittag war die Polizei per Notruf über zwei Leichen in einer Wohnung im Ortsteil Friedersdorf informiert worden.

Als sich die Polizei mit Unterstützung der Feuerwehr Zutritt zur Wohnung verschaffte, bestätigte sich der schreckliche Verdacht: Dort fanden die Beamten den Ehemann (63) und seine 49-jährige Frau.

Beide wiesen Stich- und Schnittverletzungen auf. Der Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen.

Am Tatort nahm die Mordkommission die Arbeit auf. Die bisherigen Ermittlungen lassen darauf schließen, dass der 62-Jährige zunächst seine Frau und im Anschluss sich selbst getötet hat.