10.03.2023 15:31 Brandenburger Polizei stößt auf Cannabis-Bauer statt Einbrecher: Haftbefehl!

Brandenburg - In der brandenburgischen Stadt Lenzen (Elbe) entdeckten Polizisten in der Nacht zu Mittwoch unerwarteterweise eine Cannabis-Plantage in einem Mehrfamilienhaus. In Lenzen (Elbe) stießen die alarmierten Polizisten auf eine Cannabis-Plantage. (Symbolbild) © Fabian Sommer/dpa Nach heutigen Informationen der Polizei meldete zuvor eine Zeugin einen vermeintlichen Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Die alarmierten Beamten kamen gegen 3.15 Uhr an der betroffenen Wohnung an und trafen auf drei Männer im Alter von 28, 30 und 59 Jahren, von denen der älteste dort gemeldet ist. Von den vermeintlichen Einbrechern gab es keine Spur; jedoch stießen die Polizisten in der Wohnung auf eine Cannabis-Plantage. In der Wohnung des 59-Jährigen sowie in zwei leerstehenden Wohnungen fanden die Polizisten neben der Cannabis-Plantage große Mengen getrockneter Cannabisblüten, sowie Schreckschusswaffen und Bargeld. Ebenso wurde die Wohnung eines der anderen beiden Männer in Mecklenburg-Vorpommern auf richterliche Anordnung durchsucht. Auch dort fanden die Beamten Betäubungsmittel. Gegen den 59-jährigen Prignitzer wurde Haftbefehl erlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Titelfoto: Fabian Sommer/dpa