Brandenburger "Stone Walker" im Schottenrock präsentiert stolz seine Muckis

Dorow gründete in seiner Heimat die "Stone Walker", einen Verein in Tradition des schottischen Rasensports, mit aktuell 20 Mitgliedern und brachte die traditionellen "Highland Games" nach Brandenburg - inklusive Dudelsackklängen und schottischem Whiskey.

Durch einen Zufall hatte er anderswo erlebt, wie Athleten dort im Wettbewerb ganze Baumstämme senkrecht in die Höhe stemmten, 120 Kilogramm schwere Steinkugeln auf Podeste hoben oder Gewichte an Ketten viele Meter weit warfen.

"Stone Walker" nennt sich Hans-Dieter Dorows Verein in Brandenburg. © Patrick Pleul/dpa

Neunmal veranstalteten er und seine Mitstreiter seitdem brandenburgisches Kräftemessen nach schottischer Art - eine Gaudi, vor allem für staunende Zuschauer, wie Ellen Rußig, Geschäftsführerin des Tourismusverbands Seenland Oder-Spree, bestätigt.

"Das hat zur Bekanntheit unserer Reiseregion beigetragen. Themen und Regionen leben durch die Menschen und ihre Aktivitäten, besonders durch solche authentischen Originale wie Dorow."

"Was wir tun, ist echter Leistungssport", sagt der 64-Jährige, der 2009 zu seinen ersten internationalen Highland Games antrat, 2014 einen Weltmeistertitel holte, in den Folgejahren zwei Vizemeister-Titel.

Dorows Lieblingsdisziplin ist das schottische Hammerwerfen: Ein Eisengewicht wird rücklings über eine hohe Stange geschleudert, haarscharf vorbei am Hinterkopf des Athleten. Nun will er es ein letztes Mal wissen, tritt Ende August bei den diesjährigen Weltmeisterschaften im schweizerischen Neuendorf in der Altersklasse Ü60 an.

Der Kraftsport an der Hantelbank gehört noch heute zu Dorows Trainingsprogramm. "Da drücke ich noch immer 140 Kilo, früher 190."