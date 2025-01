13.01.2025 14:48 Als Polizei vermisste Mädchen findet, springen sie plötzlich in die Spree!

Am Sonntag hat die Polizei in Cottbus nach zwei vermissten Mädchen im Alter von 15 und 18 Jahren gesucht. Beim Anblick der Beamten sprangen diese in die Spree.

Von Christoph Carsten

Cottbus - Am Sonntagabend hat die Polizei in Cottbus nach zwei vermissten Mädchen im Alter von 15 und 18 Jahren gesucht. Als die Beamten die beiden fanden, brachten sie sich allerdings selbst in Gefahr. Am Ende konnten die Polizisten die Mädchen dazu bewegen, aus dem Wasser zu kommen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa Wie die Behörde mitteilte, entdeckten Beamte von Landespolizei und Bundespolizei die Jugendlichen gegen 21 Uhr in der Nähe des Planetariums. Doch als sie sich den Gesuchten näherten, sprangen diese plötzlich in die Spree! Die Polizisten forderten Verstärkung an und alarmierten zudem den Rettungsdienst und die Feuerwehr. Brandenburg Nach Wohnungsbrand in Zehdenick: Leiche identifiziert Nach einiger Überzeugungsarbeit konnten die Einsatzkräfte die 15- und die 18-Jährige schließlich dazu bewegen, wieder aus dem Wasser zu kommen. Die Mädchen waren unterkühlt und kamen in ein Krankenhaus. Dort konnten sie auch als die beiden Vermissten identifiziert werden. Noch ist unklar, warum die beiden von zu Hause weggelaufen sind und was sie dazu bewegte, in die Spree zu springen. Dazu ermittelt nun die Kriminalpolizei.

