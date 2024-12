Darum reitet der niederländische Nikolaus mit umstrittenem "Schwarzen Peter" durch Potsdam

Potsdam - Das Holländische Viertel in Potsdam feiert am zweiten Adventswochenende den Einzug des Sinterklaas.

Der niederländische Nikolaus "Sinterklaas" reitet auf einem Pferd durch das Holländische Viertel in Potsdam. © Michael Bahlo/dpa

Der Nikolaus in der niederländischen Version wurde am Hafen feierlich in Empfang genommen.

Dann ritt er am Nachmittag auf einem Pferd nach altem Brauch durch die Stadt und eröffnete den Weihnachtsmarkt. Viele Besucher säumten die Straßen.

Die Figur des Helfers des heiligen Nikolaus, der "Zwarte Piet" (Schwarzer Peter), ist teils umstritten. Kritiker sehen eine Diskriminierung, wenn die Begleiter in Pagenkostümen schwarz geschminkt sind.

Im Holländischen Viertel in Potsdam hatten Darsteller des "Zwarten Piet" ihre Gesichter stellenweise mit dunkler Farbe bemalt. Sie soll den Ruß von Schornsteinen andeuten.