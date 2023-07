Campingtour 2023: Die rote Schubkarre ist wieder unterwegs

Brandenburg - Im August 2023 sollen wieder mehrere Campingplätze Brandenburgs zum 6. Mal von der roten Schubkarre besucht werden, die wieder viele besondere Geschenke und gute Stimmung in ihrer Mulde bereithält und mitbringt.

Bei der Pressekonferenz am See kamen mehrere Fachexperten zusammen. Unter anderem der Vorstand der Storkower Fischgenossenschaft Eileen Rosenberg (47, M.) und der angestellte Fischer Kai Gädtke (44, h.r.) sowie der Inhaber des Unternehmens Heimathafen bei Uwe GmbH Uwe Preusche (61). © TAG24/ Jenefer Flach

Auf der Pressekonferenz vom 10. Juli in Wendisch Rietz, die in der Gaststätte Fischerland stattfand, wurden die ersten Informationen zur Aktionsroute und Trends des Reiselands Brandenburg bekannt gegeben. Die Mission aller Verbände und Akteure ist klar: das Bundesland in vielerlei Hinsicht attraktiver und sichtbarer zu machen.

Das gelang in den vergangenen Jahren auch schon etwas besser. Immer mehr Menschen sagten dem Flugzeug ade und besuchten stattdessen Brandenburgs Campingplätze.

"Wir haben auch neue Zielgruppen dazugewonnen. Immer mehr Menschen reisten aus den alten Bundesländern an", erzählt Jörg Klofski (69), Vizepräsident des Bundesverbandes der Campingwirtschaft in Brandenburg, der sich auf die diesjährige Campingtour freut.

Mit dieser Aktion möchte der Verein zur Förderung Brandenburger Klein- und Gastbrauereien um Geschäftsführer Uwe Oppitz (58) die Vorzüge des Bundeslandes näherbringen. Dabei spielt die genüssliche und kulturelle Komponente eine tragende Rolle. Die hier lebenden und internationalen Camper sollen die landesüblichen Attraktionen hautnah erleben.

Die rote Schubkarre, das Wahrzeichen der Tour, startet am 3. August im Ferienpark Scharmützelsee. Weitere Stationen sind neben dem Ferienpark von Anja Witzlack (Geschäftsführerin) nach Auskunft von Thomas Braune (67), Leiter des Landesmarketings in der Staatskanzlei Brandenburg:

8. August: Camping Himmelpfort in Himmelpfort



9. August: Blütencamping Riegelspitze in Werder/Havel



10. August: Spreewald-Natur-Camping am See in Lübbenau



15. August: SpreeCamp Betriebsgesellschaft mbH in Neuhausen



18. August: Sanssouci Camping in Potsdam



Im Gepäck haben die Betreiber und die Initiatoren kleine Geschenke wie Springseile für die Kinder, wasserdichte Beutel für Bootstouren und andere nützliche Dinge. Zusätzlich wird der historische Bierwagen aufgestellt, wo die Camper Bestes aus der regionalen Brauerei ausgeschenkt bekommen - natürlich kostenfrei. Für die unter 16-jährigen Urlauber soll es demnach alkoholfreie und kinderorientierte Varianten geben.

Insgesamt werden bis zum 18. August sechs verschiedene Orte angefahren. Auch der jeweilige Bürgermeister wird mit dabei sein. In lässiger Sommerkleidung begrüßt er dann Familienväter, Kinder und alle anderen Naturliebhaber und Camper. Ein "Staatsbesuch" auf Augenhöhe.