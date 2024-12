Duo soll Zigaretten geklaut haben: Wer kennt die Tatverdächtigen?

Potsdam - Zwei Männer werden verdächtigt, aus einem Geschäft in Potsdam Zigaretten geklaut zu haben. Nun sucht die Polizei nach den mutmaßlichen Dieben.

Mit diesen Bildern aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei nach zwei mutmaßlichen Dieben. © Polizeidirektion West (Bildmontage)

Den Angaben der Beamten zufolge sollen die bislang Unbekannten am 15. Juli um 18.58 Uhr den Laden in der Straße Am Moosfenn betreten haben.

Nach bisherigen Ermittlungen sollen die Männer insgesamt zehn Packungen Einwegzigaretten im Gesamtwert von etwa 300 Euro aus einer Auslage genommen und diese in einem Rucksack versteckt haben. Im Anschluss verließ das nun zur Fahndung ausgeschriebene Duo den Shop, ohne die Ware zu bezahlen.

Erst am darauffolgenden Tag fiel einer Angestellten die leere Auslage auf. Daraufhin überprüfte sie die Aufnahmen der Überwachungskamera und entdeckte den Diebstahl.

Da die beiden noch nicht identifiziert wurden, veröffentlichte die Kripo die Bilder der Tatverdächtigen und möchte wissen, wer die abgebildeten Personen kennt und Hinweise zu deren Identitäten und/oder ihrem Aufenthaltsorten geben kann.