Einbrecher-Duo auf frischer Tat ertappt? Polizei hofft auf Hinweise

Mit diesen Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach zwei mutmaßlichen Einbrechern aus Lübbenau/Spreewald. © Polizeidirektion Süd (Bildmontage)

Wie die Beamten am Montag mitteilten, brachen zwei Männer am 3. Januar in ein Einfamilienhaus im Stadtteil Zerkwitz ein und durchwühlten die Räume.

Im Anschluss gingen die Unbekannten zu einem Nachbargrundstück und versuchten dort ebenfalls, einzudringen.

Dabei wurden die beiden Tatverdächtigen von einer Überwachungskamera gefilmt.

Da die Polizei noch immer nicht weiß, wer die Personen auf den Fotos sind, erbittet sie Hinweise aus der Öffentlichkeit und fragt: