Er fuhr mit weißem VW davon und verschwand spurlos: 65-Jähriger wieder da

Mit diesem Foto sucht die Polizei Brandenburg nach dem Vermissten aus Heidesee (Dahme-Spreewald). © Polizeidirektion Süd

Der Vermisste verließ am Nachmittag seine Wohnanschrift in Heidesee mit einem weißen VW-Transporter, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Seitdem fehlt von dem Brandenburger jede Spur.

Er könnte sich in einer hilflosen Lage befinden, da er orientierungslos ist und sich vermutlich in einem gesundheitlichen Ausnahmezustand befindet.

Es liegen Hinweise vor, wonach sich der Vermisste auch im Bereich Lauchhammer (Oberspreewald-Lausitz) aufhalten könnte.