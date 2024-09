Er soll seinen Kinderwagen vollgepackt und dann abgehauen sein: Doch er kam wieder

Mit diesen Fotos aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Potsdam nach einem mutmaßlichen Ladendieb. © Polizeidirektion West (Bildmontage)

Nach Angaben der Polizei soll der Mann in einer Drogerie in Kleinmachnow im Adolf-Grimme-Ring am Freitag, 5. Juni gleich zweimal an diesem Tag zugelangt haben.

Gegen 17.55 Uhr wurde er dabei gefilmt, wie er die Artikel zunächst in einen Kinderwagen legte und zu dieser Zeit den Laden verließ, ohne die Ware zu bezahlen.

Dieser Vorfall blieb zunächst unbemerkt. Bei dem ersten mutmaßlichen Diebstahl trug der Unbekannte eine schwarze Jacke sowie ein Basecap.

Wenige Minuten später betrat er erneut das Geschäft, hatte dabei jedoch seine Klamotten gewechselt. Nun erschien er mit weißer Jacke und ohne Cap. In der Filiale soll er abermals Artikel in den Kinderwagen gepackt haben.