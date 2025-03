Erstes Rückführungszentrum für Asylsuchende in Brandenburg öffnet kommende Woche

Eisenhüttenstadt - Das neue Zentrum in Eisenhüttenstadt für eine schnellere Rückführung von Asylsuchenden in andere EU-Staaten soll am 13. März die Arbeit aufnehmen.

Es ist damit zu rechnen, dass sich regelmäßig bis zu 150 Personen in dem Dublin-Zentrum befinden. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Es geht um sogenannte Dublin-Fälle, also um Menschen, die ihr Asylverfahren in einem anderen EU-Staat durchlaufen müssen.

Es ist damit zu rechnen, dass sich regelmäßig bis zu 150 Personen in dem Dublin-Zentrum befinden, hieß es im Februar bei der Vorstellung des Projektes.

Denn eine Regelung des Dublin-Verfahrens besagt, dass in vielen Fällen der Staat für die Abwicklung des Asylverfahrens zuständig ist, in dem der Geflüchtete zuerst EU-Boden betreten hat. Reisen die Flüchtlinge weiter in andere EU-Staaten und stellen dort erst den Asylantrag - was häufig in Deutschland passiert - muss das Ersteinreiseland die Menschen unter bestimmten Bedingungen zurücknehmen.

Das Dublin-System funktioniert bislang aus Sicht von Bund und Ländern aber nicht gut genug.