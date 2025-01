Fünfer-Bande trickst Kassiererin in Tankstellenshop aus: Wer hat Hinweise?

Mit diesen Fotos sucht die Polizei Brandenburg nach mutmaßlichen Dieben einer Fünfer-Bande. © Polizeidirektion Nord (Bildmontage)

Wie die Polizei am heutigen Mittwoch mitteilte, sollen mehrere Personen am 20. September vergangenen Jahres Süßigkeiten und Hygieneartikel in einem Shop einer Tankstelle in der Berliner Straße geklaut haben.

Zwei Männer und drei Frauen wurden von den Überwachungskameras dabei gefilmt, wie sie den Tankstellenshop betraten und sich aufteilten.

Zwei der Frauen konnten die Waren ohne zu bezahlen mitnehmen, weil die restlichen der Bande die Kassiererin von dem Geschehen ablenkten.