08.12.2023 08:08 Fußgänger will Straße überqueren und stirbt

Meyenburg - Tragischer Unfall in Brandenburg: In der Kleinstadt Meyenburg (Landkreis Prignitz) ist am Donnerstag ein Fußgänger von einem Auto überfahren worden. Für einen Mann aus Meyenburg (Landkreis Prognitz) kam am Donnerstag jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa Der Mann wollte die Straße überqueren und wurde dabei von dem Fahrzeug erfasst. Er erlitt tödliche Verletzungen. Der Autofahrer habe den Mann wahrscheinlich aufgrund von Dunkelheit und Nebel zu spät gesehen, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht zu Freitag. Weitere Angaben zu dem Unfallopfer und den weiteren Beteiligten konnte der Beamte nicht machen. Die Ermittlungen dauern an.

