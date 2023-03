Halbes Fußballfeld in Flammen: Erster Waldbrand des Jahres in Brandenburg

Das Eichhörnchen mit dem roten Schwanz, der an eine lodernde Flamme erinnert, als Symbol für die Gefahr: In Brandenburg hat die Waldbrand-Saison begonnen. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa

Trotz der Niederschläge der vergangenen Wochen hat Brandenburg den ersten größeren Waldbrand der Saison zu verzeichnen. Das Feuer brach am Samstag bei Pinnow im Kreis Spree-Neiße aus.

Nach Angaben des Waldbrandschutzbeauftragten des Landes, Raimund Engel, loderte das Feuer auf einer Fläche von fast 5000 Quadratmetern. Dutzende Feuerwehrleute aus den umliegenden Ortschaften waren im Einsatz.

Das Feuer am Samstag umfasste etwa ein halbes Fußballfeld. Laut Engel hatte es von einer Böschung auf ein Waldstück übergegriffen. Trockenes Laub und Gras und dazu Wind lasse die Gefahr von Waldbränden wieder steigen, beschrieb Engel. "Man muss jederzeit damit rechnen, dass irgendwo was passiert", warnte er.

In 13 der 14 Brandenburger Landkreise galt am Samstag nach Angaben des Umweltministeriums aktuell die mittlere Gefahrenstufe drei. Am Sonntag änderte sich die Gefahrenlage. In neun Kreisen galt Stufe drei, in fünf die geringe Stufe zwei.

Die Stufen werden unter anderem anhand von Niederschlag, Luftfeuchte, Windgeschwindigkeit und Temperatur berechnet. Die Waldbrandsaison beginnt im März und dauert bis September. Zwei Waldbrandzentralen in Brandenburg überwachen das Geschehen ab Gefahrenstufe 3. Neben Zossen im Süden gibt es den Standort Eberswalde (Barnim).