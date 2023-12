Hochwasser in Brandenburg: Umweltamt gibt mehrere Warnungen heraus

Potsdam - Wolkenbrüche mit Folgen: Nach starken Regenfällen sind auch in Brandenburg die Wasserstände an mehreren Abschnitten der Flüsse stark gestiegen.

Nach starken Regenfällen hat das Landesumweltamt Brandenburg unter anderem Hochwasserwarnungen für Teile der Schwarzen Elster herausgegeben. (Archivfoto) © Patrick Pleul/dpa

Das Landesumweltamt gab während der Weihnachtstage vier Hochwasserwarnungen heraus.

So sei im Flussgebiet Dahme von Golßen bis Märkisch Buchholz mit der Überflutung von Auenbereichen zu rechnen. Bei der Schwarzen Elster werde mit einem Überschreiten der Richtwerte der Alarmstufe I für die Pegel Ortrand und Herzberg gerechnet.

Im sächsischen Teil des Einzugsgebiets der Schwarzen Elster überschritten die Pegelstände bereits teilweise den Richtwert der Alarmstufe II.

Auch am Pegel Klein Bademeusel der Lausitzer Neiße bei Forst werden wegen des Tauwetters seit Heiligabend steigende Wasserstände erwartet. An der Oder rechnet das Landesumweltamt am Pegel Eisenhüttenstadt am Mittwoch mit der Alarmstufe I.