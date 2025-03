Krasse Kreation: Hier bekommt Ihr den einzigartigen Erdbeer-Döner

Elstal - Geschmacksverirrung oder geniale Idee? Der Karls Erlebnishof in Elstal bei Berlin , der für seine frischen Erdbeeren bekannt ist, ist auf den Döner gekommen. Und diesen gibt es in dem Freizeitpark nicht nur zum Essen.

Der Kebab wird in einem extra designten Dönertäschchen mit der Aufschrift "Karls Erdbeer Döner" serviert. Putzig ist das Logo: Karlchen mit Schürze scheidet den Drehspieß an, der von Erdbeeren umrankt wird. Dazu gibt es eine original Erdbeer-Döner-Gabel.

Kunden erwartet ein "normaler" Döner in hochwertiger Qualität mit einem kleinen Twist von Erdbeere, der insbesondere beim Fladenbrot deutlich sichtbar wird. Denn dieses ist knallrot.

"Das ist aber nicht ein Döner mit Erdbeermarmelade oder so", erklärt der Chef vom "Karls Erdbeerhof", Robert Dahl, auf TikTok .

In den vergangenen Monaten wurde fleißig an einem neuen Döner getüftelt. Das Ergebnis: ein Erdbeer-Döner.

Robert Dahl, der Boss vom Karls Erlebnisdorf, freut sich auf den Döner mit Erdbeer-Twist. © Frank Hormann/dpa

Das Restaurant findet Ihr neben dem sensationellen Fahrgeschäft namens "Flying Döner", das einem Drehspieß nachempfunden ist. Eine überdimensionale Gabel hält einen riesigen Döner, worin mutige Besucher sitzen und sich durch die Luft wirbeln lassen können.

Auf Instagram offenbarte das Team vom Karls Erdbeerhof, dass die Döner-Thematik zunächst als Aprilscherz gemeint war. Doch da die Idee auf Begeisterung stieß, wurde sie in die Tat umgesetzt.

Fazit nach dem Probeessen vom Chef des Freizeitparks: "Der Döner ist der Oberkracher!"

Den ausgefallenen Erdbeer-Döner bekommt Ihr ab dem 5. April bislang nur in Elstal bei Berlin im Karls Erlebnisdorf direkt am Eingang. Insgesamt gibt es sechs der Erlebnisdörfer in Deutschland.