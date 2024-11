28.11.2024 12:18 Rot-Lila-Koalition in Brandenburg: Sechs Ministerien für SPD, drei für BSW

Die SPD soll in der neuen Rot-Lila-Koalition mit dem BSW in Brandenburg sechs Ministerien plus Staatskanzlei erhalten. Das BSW soll drei Ressorts bekommen.

Von Oliver von Riegen und Monika Wendel Potsdam - Die SPD soll in der neuen Rot-Lila-Koalition mit dem BSW in Brandenburg sechs Ministerien plus Staatskanzlei erhalten. Das BSW soll drei Ressorts bekommen. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (63, SPD, l.) und BSW-Landesvorsitzender Robert Crumbach (62) haben sich auf die Verteilung der Ministerien in ihrer künftigen Koalition geeinigt. © Michael Bahlo/dpa Das geht aus dem Koalitionsvertrag beider Parteien hervor. Danach sollen das Innenministerium, das Ministerium für Land- und Ernährungswirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz und das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport an die SPD gehen. Außerdem erhalten die Sozialdemokraten das Ressort für Wissenschaft, Forschung und Kultur, das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Klimaschutz sowie das für Justiz. Das BSW soll das Vorschlagsrecht für das Finanz- und Europaministerium, das Ministerium für Infrastruktur sowie das Ministerium für Gesundheit und Soziales erhalten. Landtagswahl Brandenburg 2024 Es ist final: Endergebnis der Landtagswahl zeigt SPD als Sieger - Aber zwei Wahlkreise falsch! Die Frage, wer in der neuen Regierung einen Ministerposten bekommt, ist bisher noch offen. Die Parteigremien von SPD und BSW müssen dem Koalitionsvertrag noch zustimmen. Die Wahl und Vereidigung von Ministerpräsident Dietmar Woidke (63, SPD) ist für Dezember geplant.

Titelfoto: Michael Bahlo/dpa