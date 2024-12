Weg ist frei: Bundesweit erste Koalition von SPD und BSW in Brandenburg

"Das ist ein überwältigender Vertrauensvorschuss, den ihr uns gebt. Wir werden liefern", rief der BSW-Landesvorsitzende Robert Crumbach (62) den Mitgliedern zu. Parteigründerin Sahra Wagenknecht (55) sagte: "Wir haben die Debatte über Krieg und Frieden (...) verändert in diesem Land."

Das junge Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) sandte zuvor schon ein klares Signal: Alle 32 anwesenden Mitglieder stimmten für den Koalitionsvertrag. Das BSW in Brandenburg hat nach eigenen Angaben 50 Mitglieder

BSW-Chefin Sahra Wagenknecht (55) und Robert Crumbach haben die Koalition in Brandenburg ausdrücklich begrüßt. © Michael Bahlo/dpa

Im Bund und der EU wollen sie sich dafür einsetzen, eine diplomatische Lösung des Ukraine-Konflikts mit dem Ziel von Waffenstillstand und dauerhaftem Frieden voranzutreiben.

Die Koalition muss nächsten Mittwoch erneut beweisen, dass sie geschlossen steht. Am vergangenen Dienstag bestand sie ihre Bewährungsprobe und zeigte in einer Sondersitzung weitgehende Geschlossenheit.

Der BSW-Landtagsabgeordnete Sven Hornauf (51) hatte zuvor gedroht, wegen Kritik an einer Stationierung des Raketenabwehrsystems Arrow 3 am Fliegerhorst Holzdorf bei der Wahl des Ministerpräsidenten nicht für Woidke zu stimmen.

Das BSW kam bei den Landtagswahlen im September in gleich drei Landtage. In Thüringen streben SPD, CDU und BSW eine Koalition an.

In Sachsen scheiterten Sondierungsgespräche mit dem BSW. Dort soll eine Minderheitsregierung aus CDU und SPD geschmiedet werden.

Erstmeldung von 19.35 Uhr, aktualisiert um 19.57 Uhr.