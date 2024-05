Millionengrab "zu verschenken": Was wird aus der Goebbels-Villa in Brandenburg?

Berlin/Wandlitz (Barnim) - Um die Goebbels-Villa in Brandenburg ist eine hitzige Diskussion entbrannt: Berlin will das verfallene Anwesen endlich loswerden und sucht händeringend nach einem Abnehmer.

"Wer hätte das gedacht: Die Zukunft des Areals am Bogensee hat in der öffentlichen Debatte endlich den Stellenwert, den sie verdient", teilte der Finanzsenator auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Er zog zuvor auch Kritik auf sich, weil er angekündigt hatte, notfalls wolle das Land das Grundstück verschenken.

Barnims Landrat Daniel Kurth (50, SPD, l.) und der Wandlitzer Bürgermeister Oliver Borchert (53, Freie Bürgergemeinschaft Wandlitz) wollen neue Nutzungsmöglichkeiten für das Areal am Bogensee ausloten. © Patrick Pleul/dpa

Das rund 17 Hektar große Gelände, auf dem sich Goebbels ein Landhaus bauen ließ, ist seit dem Jahr 2000 ungenutzt und verfällt.

Der Wandlitzer Bürgermeister Oliver Borchert (53, Freie Bürgergemeinschaft Wandlitz) sagte zur Äußerung von Evers, das Grundstück notfalls zu verschenken: "Ich habe für solche Aussagen kein Verständnis."

Sie würden der historischen Bedeutung nicht gerecht und seien schädlich für die Liegenschaft. Borchert äußerte auch die Befürchtung, dass rechte Kreise versuchen könnten, an das Gelände zu kommen.

In der ehemaligen Villa von Goebbels sollte nach Ansicht des Verbandes europäischer Juden (EJA) ein Zentrum zur Bekämpfung von Hasspropaganda entstehen. Dies schrieb die Organisation in einem Brief an Berlins Finanzsenator.

Landkreis und Gemeinde brachten unter anderem einen "Ort der Demokratie" in Gespräch.