Mit Glamping und Gulaschkanone wollen Klosterbrüder Geld machen: Zukunft ungewiss

Götschendorf - Ein Russland-Fan hatte vor Jahren große Pläne für ein orthodoxes Kloster in Brandenburgs Nordosten. Was ist daraus geworden?

Ein orthodoxes Kloster im Nordosten von Brandenburg finanziert sich durch ganz besondere Projekte. © Patrick Pleul/dpa

In mehreren Metern Höhe auf einem Baugerüst arbeitet Kirchenmaler Sergej Rulevskij an einer Heiligenfigur. Die Wandmalereien in der Kirche des russisch-orthodoxen Männerklosters St. Georg in Götschendorf (Uckermark) kommen langsam voran.

Doch Rulevskij wird noch lange zu tun haben. "Wahrscheinlich dauert es noch etwa vier Jahre, bis die Wandmalereien fertig sind. Wir finanzieren alles nur aus Spenden", sagt der Abt des Klosters, Daniil Irbits.

Der Altarraum ist bereits fertig: Abendmahl, Gottes Mutter mit Jesus, Heilige Bischöfe - alles ist im byzantinischen Stil gemalt, mit bunten, klaren Farben.

Seit fünf Jahren versuchen die Klosterbrüder, mit dem Verkauf von Erbsensuppe oder Borschtsch aus einer Gulaschkanone Geld hinzuzuverdienen.

Eine weitere Einnahmequelle sollen zwei kuppelförmige, voll verglaste Ferienunterkünfte in Form von Iglus in der Nähe des Kölpinsees werden. Das Konzept heißt "Glamping" - Camping mit glamourösem Charakter.