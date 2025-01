Diebe treiben Unwesen in Restaurant! Wer kennt das Duo?

Hohen Neuendorf - Die Kripo ist auf der Suche nach zwei Männern, die Geld aus einem Restaurant in Hohen Neuendorf ( Brandenburg ) geklaut haben sollen.

Die Polizei sucht mit diesen Bildern einer Überwachungskamera nach zwei mutmaßlichen Dieben aus Hohen Neuendorf. © Polizeidirektion Nord (Bildmontage)

Wie die Beamten mitteilten, stiegen die Unbekannten am 14. März vergangenen Jahres aus einem schwarzen Auto nahe einem Hotel in der Stolper Straße aus.

Gegen 14.30 Uhr betraten sie ein Restaurant in derselben Straße und verwickelten die Mitarbeiter auf Englisch in ein Gespräch.

Sie sagten, dass sie aus Dubai stammen würden und europäisches Geld sehen wollen.

Unter dem Vorwand, ein Zimmer mieten zu wollen, ließ sich einer der mutmaßlichen Diebe einen 50-Euro-Schein von den Angestellten wechseln. Danach verließ das Duo das Restaurant, stieg in das Auto, in dem ein dritter Mann auf sie gewartet hatte. Dann fuhren sie in Richtung Berlin davon.

Erst im Nachhinein wurde entdeckt, dass eine vierstellige Summe fehlte. Mithilfe von Fotos einer Überwachungskamera erhofft sich die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung zu den nun zur Fahndung ausgeschriebenen Männern.