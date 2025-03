Mutmaßlicher Kaufhaus-Dieb gesucht: Wer kennt diesen Mann?

Potsdam - Die Polizei ist auf der Suche nach einem Mann, der in einem Potsdamer Kaufhaus geklaut haben soll und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Mit diesem Foto sucht die Polizei Brandenburg nach einem mutmaßlichen Parfüm-Dieb. © 123RF/angelarohde, Polizeidirektion West (Bildmontage)

Wie die Beamten am heutigen Dienstag mitteilten, ereignete sich die Tat am 26. Juli vergangenen Jahres in der Brandenburger Straße.

Demnach soll der Unbekannte gegen 15.14 Uhr ein teures Parfüm aus einer Auslage geklaut haben.

Dabei wurde der Mann von einem Kaufhausdetektiv beobachtet, der ihn direkt nach dem Verlassen des Kaufhauses ansprach.

Daraufhin stieß der Unbekannte den Detektiv so stark, dass dieser zu Boden stürzte. Dabei verlor der nun zur Fahndung ausgeschriebene Mann seine Tatbeute und floh in unbekannte Richtung.