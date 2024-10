Mutmaßlicher Uhren-Dieb aus Outlet-Center gesucht: Er langte zu und fuhr davon

Wustermark - In einem Outlet-Center im brandenburgischen Wustermark (Havelland) sind mehrere Uhren gestohlen worden. Nun sucht die Kripo nach dem mutmaßlichen Dieb.

Dieser Mann wird von der Polizei Brandenburg gesucht, weil er Uhren aus einem Outlet-Center in Wustermark (Havelland) gestohlen haben soll. © Polizeidirektion West (Bildmontage)

Wie die Polizei am heutigen Mittwoch mitteilte, soll der Mann am Dienstag, dem 23. April, in einem Uhrenladen gegen 14.50 Uhr die Ware aus der Auslage genommen haben.

Ein Zeuge beobachtete den nun zur Fahndung Ausgeschriebenen dabei und forderte ihn per Blickkontakt auf, stehen zu bleiben.

Doch der Unbekannte rannte daraufhin ohne zu bezahlen aus dem Laden in Richtung Parkplatz.

Ein Mitarbeiter des Ladens verfolgte den Flüchtigen und sprach ihn auf seine Tat an. Abermals rannte der Mann weg und konnte nicht mehr aufgespürt werden. Die Polizei vermutet, dass der mutmaßliche Dieb mit einem Mitsubishi wegfuhr.

Anhand Fotos aus der Überwachungskamera erhoffen sich die Beamten nun Hinweise aus der Bevölkerung und bitten um Mithilfe.